Mit Herz und Hufe: Wie der Verein „Neun Eichen“ aus Haldensleben ein Reitfest voller Emotionen, Gemeinschaft und sportlicher Höhepunkte auf die Beine stellt. Und wie mittendrin eine Familie alles zusammen hält.

Von Anett Roisch 16.09.2025, 18:00
Frieda aus Roxförde vom Freizeitreit- und Fahrverein „Neun Eichen“ reitet am liebsten auf dem Rücken von Pony Liesbeth. Bente Braumann steht der kleinen Reiterin zur Seite. Foto: Anett Roisch

Calvörde. - Wo Ponys kunstvoll geflochtene Zöpfe tragen, Kinder stolz im Sattel sitzen und Helfer emsig über den Platz flitzen, wird schnell klar: Der Grieps lebt – und wie! Beim Reitturnier des Freizeitreit- und Fahrvereins „Neun Eichen“ aus Haldensleben, in enger Zusammenarbeit mit dem Reitverein Calvörde, geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern vor allem um gelebte Gemeinschaft.