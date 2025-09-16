Mit Herz und Hufe: Wie der Verein „Neun Eichen“ aus Haldensleben ein Reitfest voller Emotionen, Gemeinschaft und sportlicher Höhepunkte auf die Beine stellt. Und wie mittendrin eine Familie alles zusammen hält.

Reitturnier in Calvörde: Teamgeist, Familie und Pferdeliebe stehen im Fokus

Frieda aus Roxförde vom Freizeitreit- und Fahrverein „Neun Eichen“ reitet am liebsten auf dem Rücken von Pony Liesbeth. Bente Braumann steht der kleinen Reiterin zur Seite.

Calvörde. - Wo Ponys kunstvoll geflochtene Zöpfe tragen, Kinder stolz im Sattel sitzen und Helfer emsig über den Platz flitzen, wird schnell klar: Der Grieps lebt – und wie! Beim Reitturnier des Freizeitreit- und Fahrvereins „Neun Eichen“ aus Haldensleben, in enger Zusammenarbeit mit dem Reitverein Calvörde, geht es nicht nur um sportliche Höchstleistungen, sondern vor allem um gelebte Gemeinschaft.