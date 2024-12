Haldensleben. - Das Rolli-Bad in Haldensleben zieht jedes Jahr Zehntausende Besucher an. Bis Ende November zählten die Stadtwerke als Betreiber bereits rund 74.000 Gäste. Dabei gehen die Präferenzen hinsichtlich der Uhrzeit für einen Besuch weit auseinander. Die einen ziehen gern noch vor der Arbeit ihre Bahnen, die anderen kommen am liebsten nach Feierabend oder mitten am Tag. Mit neuen Öffnungszeiten ab Januar reagieren die Stadtwerke Haldensleben nun auf häufig gestellte Anfragen der Gäste.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.