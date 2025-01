Haldensleben - Für einen Moment Ordnungsamt spielen – mit dem „Sag’s uns einfach“-Melder auf der Webseite der Stadt Haldensleben lassen sich große und kleine Probleme ohne viel Zeit und Aufwand melden. Im vergangenen Jahr nutzten die Haldensleber fleißig das Portal: Genau 358 Anliegen wurden an die Stadt online herangetragen, erklärt Anja Malek, Pressesprecherin der Stadt. Das bedeutet, dass jeden Tag mindestens ein Ärgernis in der Stadt angezeigt wird.

„Wir freuen uns sehr, dass die Bürger so regen Gebrauch von unserem Angebot ,Sag’s uns einfach’ machen und diese Möglichkeit auf dem einfachen Wege von zu Hause aus intensiv nutzen, um ihren Sachverhalt anzuzeigen“, sagt Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD). Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung seien dankbar für die Hinweise und Mithilfe.

Kaputte Straßenlampen und Schlaglöcher

Für 300 Probleme wurde schon eine Lösung gefunden. „Etwa die Hälfte der Meldungen betrifft Störungen der Straßenbeleuchtung, also einzelne oder mehrere Lichtpunkte, die defekt sind. Danach folgen Hinweise zu Schäden im öffentlichen Raum, also Schlaglöcher auf Straßen, schadhafte, verunreinigte oder überwachsene Gehwege, defekte oder beschmierte Spielgeräte, umgestürzte Bäume und ähnliches“, so Malek weiter.

Was gemeldet wurde, kann auf der Webseite öffentlich eingesehen werden. Auch der Status der Arbeiten wird angezeigt. Einige Ärgernisse in der Stadt werden damit binnen eines Tages behoben, andere dauern an, wie eben Schäden an Straßen und Gehwegen. Diese beträfen häufig andere Straßenbaulastträger und diese können nur informiert werden. Probleme, die von der Stadt oder vom Stadthof selbst behoben werden können, würden rasch beseitigt, versichert die Pressesprecherin.

Mehr als 1.463 Meldungen

Mitte Dezember haben sich Anwohnern über das Böllern und die dementsprechende Zerstörungen im Stadtgebiet online beschwert. Die Volksstimme berichtete darüber, dass am Alten Friedhof ein Mülleimer gesprengt wurde. Der demolierte Müllbehälter wurde entfernt und der Auftrag damit als abgeschlossen vermerkt. Allerdings ist ein neuer Abfallbehälter noch nicht wieder aufgestellt worden.

Seit dem 4. Mai 2018 ist der „Sag’s uns einfach“-Melder in Haldensleben aktiv und mehr als 1.463 Meldungen sind seitdem eingegangen. In diesem Jahr teilten die Bürger bereits 28 Beschwerden mit.