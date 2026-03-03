Im Haldensleber Ortsteil Süplingen fehlen freiwillige Feuerwehrleute. Um genügend Brandbekämpfer vor Ort zu haben, steht jetzt die Schaffung einer Pflichtfeuerwehr im Raum. Die Volksstimme möchte Ihre Meinung dazu wissen.

Haldensleben/ Süplingen - Es brennt und niemand ist zum Löschen da? Im Haldensleber Ortsteil Süplingen fehlen freiwillige Brandbekämpfer. Um im Ernstfall einsatzbereit zu sein, steht jetzt die Einführung einer Pflichtfeuerwehr zur Debatte. Die Volksstimme möchte Ihre Meinung dazu wissen. Kommentieren Sie auf Facebook oder schreiben Sie uns eine Mail an: redaktion.haldensleben@volksstimme.de.

Wie stehen sie zur Einführung einer Pflichtfeuerwehr? Sollen Bürger zum Dienst bei der Feuerwehr verpflichtet werden, wenn es nicht genügend Freiwillige gibt? Wie könnten auch ohne eine Pflichtfeuerwehr genügend Mitglieder für die Löschgruppe in Süplingen gefunden werden? Wir freuen uns auf Ihre Meinung und Ideen.