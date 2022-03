Sanierungsarbeiten sorgen in Haldensleben für Baustellen

Die Baumaßnahme der Haldensleber Stadtwerke im Bereich Holzmarktstraße/Kirchstraße wird länger dauern als geplant. Und mit der Sanierung der Gasleitung in der Ritterstraße kommt eine neue Baustelle in der Innenstadt hinzu.

An der Ecke Kirchstraße/Holmarkstraße ist aktuell weiter mit Behinderungen zu rechnen.

Haldensleben - Die Arbeiten der Stadtwerke in der Haldensleber Holzmarktstraße sind ins Stocken geraten. Wegen des geplanten Abriss' des Roland-Kaufhauses muss eine Trafostation, die sich auf dem Gelände befindet und ebenfalls mit abgerissen werden soll, in unmittelbarer Nähe neu errichtet werden. In diesem Zusammenhang verlegen die Stadtwerke im Bereich Kirchstraße/Holzmarktstraße auch neue Stromleitungen und erneuern die Hausanschlüssen.