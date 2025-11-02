Selbstständig mit 23 Jahren Egal ob Ratten oder Ameisen: Schädlingsbekämpfer kümmert sich um unbeliebte Mitbewohner

Seit einigen Monaten gibt es einen Schädlingsbekämpfer-Betrieb in Haldensleben: Paul Ole Karsten aus Hundisburg ist überall unterwegs, wo er gebraucht wird. Bis nach Halberstadt oder an der Ostsee ist er im Einsatz – wegen Ratten, Wespen oder Ameisen.