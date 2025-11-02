weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Ausbildung: Schädlingsbekämpfer wagt Schritt in die Selbstständigkeit

Selbstständig mit 23 Jahren Egal ob Ratten oder Ameisen: Schädlingsbekämpfer kümmert sich um unbeliebte Mitbewohner

Seit einigen Monaten gibt es einen Schädlingsbekämpfer-Betrieb in Haldensleben: Paul Ole Karsten aus Hundisburg ist überall unterwegs, wo er gebraucht wird. Bis nach Halberstadt oder an der Ostsee ist er im Einsatz – wegen Ratten, Wespen oder Ameisen.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 03.11.2025, 14:14
Schädlingsbekämpfer Paul Ole Karsten aus Hundisburg hat im Juni 2025 das Unternehmen „Evolis“ gegründet. In der Hand hält er eine Rattenfalle mit Köder.
Hundisburg - Egal ob präventive Taubenabwehr an Mietbalkonen, Ratten im Garten sowie Wespennester an der Fassade oder Ameisenstraßen im Haus: Um all solche ungebetenen Gäste und Mitbewohner kümmert sich Paul Ole Karsten aus Hundisburg. Seit Mitte Juni dieses Jahres ist er selbstständig mit seinem Schädlingsbekämpfungsunternehmen „Evolis“.