Anwohner in Calvörde kämpfen seit Jahren mit Schlaglöchern und maroden Fahrbahnen am Amtsweg. Die umfassende Sanierung der L25 lässt noch auf sich warten – doch es gibt Hoffnung: Erste Verbesserungen könnten noch vor 2029 umgesetzt werden. Erfahren Sie, was geplant ist.

Schlaglöcher und Ärger am Amtsweg in Calvörde: Wann endlich Ortsdurchfahrten der L25 saniert werden

Schlaglöcher auf dem Amtsweg in Calvörde – der Zustand der L25 sorgt seit Jahren für Ärger bei Anwohnern und Autofahrern.

Calvörde - Jetzt, wo Eis und Schnee allmählich verschwinden, kommen die Schäden an den Straßen rund um Calvörde wieder deutlich zum Vorschein. Besonders der Amtsweg und die Ortsdurchfahrten Berenbrock und Elsebeck auf der Landesstraße 25 sorgen bei Anwohnern und Verantwortlichen für Sorgenfalten. „Die Straße ist seit Jahren in einem desolaten Zustand“, betonte Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke (UWG).