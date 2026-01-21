Eltern in Gardelegen entscheiden sich immer häufiger für außergewöhnliche Vornamen. Manche müssen von der Gesellschaft für deutsche Sprache geprüft werden.

Gardelegen. - Ob ausgefallen, international oder selbst erfunden: Immer mehr Eltern in Gardelegen möchten ihren Kindern besondere Vornamen geben. Im vergangenen Jahr waren vor allem die Namen Ville, Rune, Mehmetcan oder Eymen bei Jungen sowie Aivee, Ava oder Nova bei Mädchen auffällig. „Die Namen kommen manchmal aus Filmen oder Serien. Oder die Eltern stellen sich im Vorfeld ein Ranking zusammen“, sagt die Gardelegener Standesbeamtin Alexandra Köhler mit Blick auf die Namenswahl.