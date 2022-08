Schleiereulen finden in Belsdorf eine Herberge

Stefan Müller ist fasziniert von Eulen. Er hat einen Kasten für gebaut, in dem fünf Schleiereulen geschlüpft sind. Der 46-jährige Naturfreund verrät, warum Belsdorf ein wahres Schlaraffenland für Greifvögel ist.

Stefan Müller zeigt einen seiner gefiederten Schützlinge. Der Belsdorfer beherbergt seit zwei Jahren Schleiereulen in der Scheune. Die hölzerne Eule auf dem Hof von Müllers Lebensgefährtin Annekatrin Albrecht ist ein Werk von Künstler Thomas Koch aus Hakenstedt.

Belsdorf - Schon am Eingang des Grundstücks von Stefan Müller und seiner Lebensgefährtin Annekatrin Albrecht werden Gäste von einer riesigen Eule begrüßt. Während die Eule an der Pforte aus Holz ist, herrscht in der Scheune reger Flugbetrieb.