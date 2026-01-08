Wegen des vorhergesagten Schneesturms durch Tief „Elli“ wird am Freitag, 9. Januar, der gesamte Schülerverkehr im Landkreis Börde eingestellt. Was das für den Unterricht bedeutet.

Wegen des vorhergesagten Schneesturms durch Tief „Elli“ wird am Freitag, 9. Januar, der gesamte Schülerverkehr im Landkreis Börde eingestellt.

Landkreis Börde - Wegen des vorhergesagten Schneesturms durch Tief „Elli“ wird am Freitag, 9. Januar, der gesamte Schülerverkehr im Landkreis Börde eingestellt. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Die amtlichen Unwetterwarnungen würden eine sichere Beförderung im öffentlichen Nahverkehr sowie im freigestellten Schülerverkehr nicht zulassen, heißt es als Begründung.