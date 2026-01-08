weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  4. Tief „Elli“ im Anmarsch: Schneesturm erwartet: Im Landkreis Börde fährt kein Schulbus

Von Vivian Hömke, Till Frieling und Saskia Lohöfer 08.01.2026, 13:46
Landkreis Börde - Wegen des vorhergesagten Schneesturms durch Tief „Elli“ wird am Freitag, 9. Januar, der gesamte Schülerverkehr im Landkreis Börde eingestellt. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Die amtlichen Unwetterwarnungen würden eine sichere Beförderung im öffentlichen Nahverkehr sowie im freigestellten Schülerverkehr nicht zulassen, heißt es als Begründung.