Prävention Schüler des Gymnasiums in Weferlingen gestalten Party ohne Alkohol mit „Tom und Lisa“

Alkohol ist weltweit die Droge Nummer eins. Es gibt sie legal und günstig an jeder Ecke zu kaufen. Jugendliche machen ihre ersten Erfahrungen damit im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Ein Alkohol-Workshop am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Weferlingen weist auf die Gefahr der Droge hin.