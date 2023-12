Nach einer Gefahrensituation an den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben stellt sich die Frage, wie die Einrichtungen vor Amokläufen und anderen Gefahren geschützt sind.

So schützen sich die Schulen in Haldensleben vor Amokläufen und anderen Gefahren

Haldensleben. - Anfang Dezember ist es in den Berufsbildenden Schulen in Haldensleben zu einer Gefährdungslage gekommen, wie die Polizei es beschrieb. Glücklicherweise ist an diesem Tag nichts Schlimmeres passiert. Doch nachdem die Schule keine Auskunft zu ihrem Vorgehen in solchen Situationen geben wollte, stellt sich die Frage, wie Schulen in Haldensleben grundsätzlich auf Gefahrensituationen eingestellt sind und wie sie sie im Zweifel verhindern können.