Puppenspielerin Meike Kreim verrät in einem Märchen, wie Kinder gemeinsam Mut und Stärke beweisen können.

Sommerfest in Wieglitz: Geschwister besiegen das Böse

Puppenspielerin Meike Kreim vom Leipziger Theater „Papperlapapp“ gastiert mit ihren kleinen Helden in der Wieglitzer Schifferkirche. Ihr Mann Martin Kreim hat mit viel Liebe zum Detail die Puppen geschaffen.

Wieglitz. - „Das starke Ehrenamt ist das Besondere an Wieglitz“, schildert Gemeindepädagogin Karoline Fitz beim Kinder- und Familienfest der evangelischen Kirchengemeinde. Feierlich und mit etwas Wehmut wird die Pädagogin nach ihrem zweijährigen Wirken verabschiedet. Sie war unter anderem zuständig für die Christenlehre und für die Kinderkirche. Sie hatte auch die Krippenspiele mit den Kindern einstudiert.

Nun wechselt sie vom Kirchenkreis Mitte – zu dem auch Wieglitz gehört – in den Kirchenkreis Magdeburg. „Zum Familienfest musste ich gar nichts machen, außer ein paar Worte sprechen. Wieglitz ist noch so ein Ort, wie man sich ein Dorf vorstellt. Man kennt sich, man plaudert miteinander. Alles ist ganz herzlich“, beschreibt sie.

Lena (l.) und Elena angeln vor der Schifferkirche in Wieglitz hölzerne Fische. Foto: Anett Roisch

Passend zum Puppenspiel „Hänsel und Gretel“ hält Karoline Fitz eine Andacht. „Im Märchen geht es um Geschwister. Wir gehören alle zur Familie Mensch. Wir können miteinander verbunden sein, auch wenn man nicht verwandt ist. Wir finden in Gott eine Familie und können Schwestern und Brüder sein“, erklärt die Gemeindemitarbeiterin.

Puppenspielerin Meike Kreim vom Theater „Papperlapapp“ erzählt mit ihren kleinen Helden das wohl bekannteste Märchen der Brüder Grimm. Hänsel und Gretel beweisen Mut und Stärke. Die Geschwister helfen sich gegenseitig und besiegen die Hexe.

Entstanden ist die Freundschaft der Puppenspielerin zu den Wieglitzern bereits vor Jahren beim Grenzgängerfestival. „Die Leute haben mich ganz warm aufgenommen, deshalb komme ich immer wieder gern hier her“, gesteht die Leipzigerin. Als Dank für ihre Treue bekommt sie einen Kuchen geschenkt. Es ist der „beste Napfkuchen von Wieglitz“, den die 94-jährige Else Lübke extra für die Puppenspielerin gebacken hat.

Gemeindemitarbeiterin Karoline Fitz (Mitte) und Tochter Charlotte bekommen Abschiedsgeschenke von Helena Schulze (l.) und Angelika Huchel überreicht. Foto: Anett Roisch

Für Karoline Fitz gibt es dagegen Abschiedsgeschenke. „Wir werden Sie vermissen. Bleiben Sie immer schön behütet und fröhlich“, wünschen Angelika Huchel und Astrid Leischwitz vom Kirchenrat.

Die Pädagogin bekommt auch einen gepolsterten Knochen, den sie sich beim Lesen in den Nacken legen kann. Nachgeliefert wird auch noch eine Himbeerpflanze. „Wenn Sie im Garten in Magdeburg die Himbeeren ernten, werden Sie immer an Wieglitz denken“, ist sich Angelika Huchel sicher.