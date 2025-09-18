weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Junge Reiterinnen glänzen für Sachsen-Anhalt: Sonja wird Vize-Bundesnachwuchs-Champion: Erfolgsjahr für Schlubeck-Schwestern

Junge Reiterinnen glänzen für Sachsen-Anhalt Sonja wird Vize-Bundesnachwuchs-Champion: Erfolgsjahr für Schlubeck-Schwestern

Mit Ausdauer, Können und einem außergewöhnlichen Teamgeist haben Sonja und Frida Schlubeck in dieser Saison beeindruckt. Ob Landesmeisterschaft, Pony-Förder-Cup oder das prestigeträchtige Bundesnachwuchschampionat – die Nachwuchsreiterinnen aus Sachsen-Anhalt sammelten Titel. Ein Jahr, das sie so schnell nicht vergessen werden.

Von Anett Roisch. 18.09.2025, 06:00
Sonja Schlubeck auf Sir Paco. Mächtig stolz auf ihren Erfolg sind Mutter Christin Schlubeck und Sonjas Schwester Frida sowie Michael Voß (Mann von Christin Schlubeck; links) und Heinz Cosmus (Gelände-Trainer der Schlubeck-Schwestern). Foto: Christin Schlubeck

Bülstringen/Warendorf. - Sonja Schlubeck aus Bülstringen sicherte sich vor kurzem beim Bundesnachwuchschampionat in der Vielseitigkeit in Warendorf den zweiten Platz in der Gesamtwertung – ein großartiger Erfolg auf Bundesebene.