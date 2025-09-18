Junge Reiterinnen glänzen für Sachsen-Anhalt Sonja wird Vize-Bundesnachwuchs-Champion: Erfolgsjahr für Schlubeck-Schwestern

Mit Ausdauer, Können und einem außergewöhnlichen Teamgeist haben Sonja und Frida Schlubeck in dieser Saison beeindruckt. Ob Landesmeisterschaft, Pony-Förder-Cup oder das prestigeträchtige Bundesnachwuchschampionat – die Nachwuchsreiterinnen aus Sachsen-Anhalt sammelten Titel. Ein Jahr, das sie so schnell nicht vergessen werden.