Einen besonderen Wettkampf hat der Hödinger Sportverein Germania zu seinem Sportfest gestartet: Gesucht wurde der Supersportler.

Hödingen l Sport, Spiel und Unterhaltung bestimmten das Sportfestwochenende von Germania Hödingen. Zum Auftakt standen die Kegler auf ihrer Bahn, hatten zwei Mannschaften aus Mieste und Alleringersleben zu Gast. 90 Wurf wurden absolviert, und am Ende stand Alleringersleben als Sieger der abendlichen Turnierrunde fest, gefolgt von Mieste I (Herren) und II (Damen) sowie den Gastgebern aus Hödingen.

Der Vereinsabend klang mit dem Gaudi-Spiel „Hödingen sucht den Supersportler“ aus. Matthias Ebeling hatte sich als Moderator verschiedene, vor allem lustige Spiel einfallen lassen. Dazu gehörten: Der Preis ist heiß, Bierthekenschießen, Luftballonjonglage und ein Sporträtsel. Neben Können und Geschick gehörte auch eine Portion Glück dazu, um alle Aufgaben zu meistern. Den Sieg sicherte sich Freya Kagelmann. Sie verwies Hannes Meier und Martin Hutzler auf die Plätze. Einen Ehrenpreis gab es für Madeleine Schlürscheid.

Während das Volleyballturnier mangels Interesse abgesagt worden war, fanden sich beim Dartsturnier 50 Teilnehmer, die beim Turnier die Pfeile ins Ziel katapultieren wollten. Hier kamen nicht nur die Erwachsenen auf ihre Kosten, auch die Kinder fanden Gefallen am Darts.

Bilder Das Dartsturnier im Sportlerheim war sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern beliebt. 50 Teilnehmer hatten alle Startplätze besetzt. Stolz...



Siegreiche Kegler: Damien Schlürscheid, Diana Oelze, Christian Ebeling und Kim Sanner. Foto: Germania Hödingen



Zu gefallen wusste auch das Bubble-Soccer-Turnier am Nachmittag. Fünf Mannschaften mit jeweils fünf Spielern gingen an den Start. So klangvolle Namen wie Der lustige Tisch, Und denk dir was aus, Bulls, Barbie Girls und Hühnerbeinfraktion kämpften zunächst schweißtreibende zehn Minuten in den Bubbles um den Ball und Tore. Auf Einspruch der Spieler wurde die Spielzeit später auf sieben Minuten verkürzt.

Bronze für Hühnerbeine

Auf Platz 5 landete Der lustige Tisch hinter Und denk dir was aus. Der Bronzeplatz ging an die Hühnerbeinfraktion. Im Finale standen sich also die Bulls und die Barbie Girls gegenüber. Am Ende hieß es hier knapp 3:4. Bisher hatte sich der Verein die Bubble-Anzüge immer in Haldensleben gemietet, aber nun sind sie in das Eigentum des Vereins übergegangen und bereiten sicher noch in der Zukunft so manchen Spaßfußball mehr.

Das traditionelle Frühstückessen am Sonntag umrahmte der Männerchor Hödingen mit Gesang. Erstmals traten die Männer in ihren neuen schicken weißen Chor-Polo-Shirts auf, die sie als ein Sängerteam sofort erkennten lässt. Sie mischten sich dann auch gleich unter die Frühstücksrunde und stärkten sich, ehe die Dorfmeisterschaften im Kegeln begannen. Die Frauen setzten dabei ein Zeichen und sich gegen die Männer durch: Auf den Tisch kamen keine Plastiktassen und -teller sowie -bestecke. Jeder brachte sich selbst sein Geschirr mit oder konnte sich etwas vom Sportverein borgen. „Das ist unser kleiner Beitrag zum Umweltschutz“, waren sich die Organisatoren einig.

Jeder, der wollte, konnte sich in einer der vier Kategorien Kinder, Damen, Herren und Jugend an den Meisterschaften beteiligen. Schaffte jemand einen Neunerwurf, wurde das traditionell mit Glockenschlag kundgetan. Bei den Kindern holte sich Damien Schlürscheid den Goldpokal vor Fynn Kagelmann, Jonah Schlürscheid und Levi Schlürscheid. Im Bereich der Jugend siegte Kim Sanner. Bei den Damen erzielte Diana Oelze das beste Ergebnis, bei den Herren war es Christian Ebeling. Ein Dank geht an alle Sportfreunde und Helfer, die bei der Vorbereitung und Ausrichtung mitgeholfen hatten. Ohne großen persönlichen Einsatz wäre so ein ehrenamtlich organisiertes Fest nämlich gar nicht möglich.