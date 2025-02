Grundschule in der Börde

Wegenstedt. - Einen Runden Tisch hat der CDU-Ortsverband Calvörde ins Leben gerufen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt eine Sporthalle bekommt. Bernd Fritzsche (CDU), Mitglied im Calvörder Gemeinderat, begrüßt Mandatsträger und Bewohner der Region zum dritten Runden Tisch. Timm Teßmann (CDU), Mitglied des Verbandsgemeinderates Flechtingen, erzählt, dass sich dieses Gremium bereits die Zweifeld-Sporthalle in Süplingen und die Einfeld-Halle in Bebertal angeschaut habe.