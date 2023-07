Vom 25. bis 27. August werden in Haldensleben gleich zwei Jubiläen gefeiert. Dann findet das bereits 30. Altstadtfest statt und es werden „800 Jahre Wiederaufbau Neuhaldensleben“ begangen. Zu beiden Anlässen sind viele Höhepunkte geplant.

Haldensleben - Das Haldensleber Altstadtfest feiert einen runden Geburtstag. Die größte Veranstaltung der Stadt, die jährlich innerhalb von drei Tagen tausende Besucher anlockt, findet in diesem Jahr zum 30. Mal statt. Einen Ausfall gab es lediglich zur Corona-Zeit.

Nun möchte sich die Stadtverwaltung Haldensleben als Veranstalter nicht lumpen lassen und zum Jubiläum vom Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, etwas Besonderes für die Gäste auf die Beine stellen. „Ich denke, das haben wir auch geschafft. Wir freuen uns, dass wir ganz viele Highlights in das Fest legen können“, sagt Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD).

Astrid Seifert und Petra Huth von der städtischen Kulturabteilung, die das Altstadtfest organisieren, weisen auf viele Besonderheiten hin: So wird es am Sonnabend ab 20 Uhr eine Show von Radio Brocken geben, bei der als Stargast die Band „Juli“ auftritt. Bekannt geworden sind die Musiker durch Hits wie „Geile Zeit“ und „Die perfekte Welle“ in den 2000er-Jahren.

Nicht nur Konzerte, sondern auch am Tage buntes Programm

Beim großen Abschlussevent am Sonntagabend – ebenfalls auf dem Markt – tritt nach der Partyband „Ventura Fox“ und der „Schlager-Mafia“ der Musiker und Entertainer Ross Antony auf. Er wurde bekannt durch die Band Bro’sis und die Teilnahme bei Formaten wie „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“. Auch der Gewinner der TV-Show „The Voice of Germany“ von 2013 – Andreas Kümmert – wird beim Altstadtfest auftreten. Auch Anthony Weihs, die Bands „Radio Nation“, „The Clogs“ und das Duo „Harlekeen“ werden beim Altstadtfest Musik machen.

Ein buntes Programm ist ebenfalls tagsüber geplant. „Am Sonntag gibt es um 10 Uhr einen Altstadtfest-Gottesdienst auf dem Hagentorplatz“, sagt Petra Huth. Es werde den beliebten Flohmarkt und ebenfalls einen Kinderflohmarkt geben, ein Chorsingen sowie eine Stadtmeisterschaft, an der alle Ortsteile teilnehmen werden.

Riesengroßer Festumzug mit mehr als 1000 Teilnehmern

Außerdem wird neben „30 Jahren Altstadtfest“ noch ein zweites Jubiläum gefeiert. Vor 800 Jahren wurde Neuhaldensleben wieder aufgebaut. Zu diesem Anlass wird unter anderem ein historischer Markt auf dem Pfändegraben aufgebaut. Dort werden die Tempelritter erwartet, die freien Normannen, Falkner und viele mehr.

Außerdem haben die Mitarbeiter des Kreis- und Stadtarchivs die „800 Jahre Wiederaufbau Neuhaldenslebens“ aufgearbeitet. Sie zeigen am Festsonntag von 10 bis 12 Uhr eine Sonderausstellung im Archiv, in der viele historische Dokumente zu sehen sind. Darunter ist beispielsweise die älteste noch erhaltende Stadtrechts-Urkunde Haldenslebens aus dem Jahr 1224. Kostenlos erhältlich ist dann auch eine rund 40 Seiten umfassende Broschüre, wie Archivleiterin Sandra Luthe sagt.

Am Fest-Sonnabend spielt die bekannte Band „Juli“ auf dem Haldensleber Marktplatz. Auch viele andere Stars werden erwartet. Foto: Veranstalter

Eintrittspreise sind gleich geblieben

Zum Jubiläum gibt es außerdem einen sehr großen Festumzug, der durch Haldenslebens Geschichte führt. „Es sind etwa 1000 Teilnehmer angemeldet, die über 40 Beiträge gestalten“, verkündet Astrid Seifert. Der Umzug wird am Festsonntag um 12 Uhr auf der Masche starten und führt durch die Kolonie, die Alsteinstraße, Kirchstraße und Magdeburger Straße bis zum Markt. Er wird an zwei Punkten – dem Markt und der Sparkasse – moderiert.

Übrigens: Die Eintrittspreise für das Altstadtfest sind gleichgeblieben. So kostet ein Bändchen für alle drei Tage im Vorverkauf 11 Euro, ein Tagesbändchen 5,50 Euro. Sie sind ab sofort im Bücherkabinett, in der Kulturfabrik, im Bahnhofscenter, dem Bürgerbüro und bei Busreisen Hampel erhältlich. Programmhefte liegen dort ebenfalls aus. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.haldensleben.de.