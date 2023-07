Die Mitarbeiter des Logistikunternehmens Hermes Fulfilment in Haldensleben wollen eine Woche lang streiken. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Schon am Sonnabend, 29. Juli, soll es losgehen.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits mehrere von Verdi organisierte Warnstreiks bei Hermes Fulfilment in Haldensleben gegeben.

Haldensleben - Die Vereinte Dienstleistungsgewerschaft Verdi ruft die Mitarbeiter beider Standorte des Logistikunternehmens Hermes Fulfilment in Haldensleben zu einem einwöchigen Streik auf. So sollen die Beschäftigten von Hermes an der Hamburger Straße und am Südhafen vom 29. Juli ab 5 Uhr bis zum 4. August um 6 Uhr die Arbeit niederlegen.

Torsten Furgol, Verhandlungsführer und Fachbereichsleiter von Verdi, sagt dazu: „Am 18. Juli gab es keine nennenswerte Bewegung am Verhandlungstisch - jetzt bewegen sich dafür die Beschäftigten.“ Seit dem 2. Juni verhandeln wir über angemessene und der gegenwärtigen Lage entsprechende Tariferhöhungen. Die Arbeitgeber blockieren auf ganzer Linie“, so Furgol weiter.

An jedem Streiktag sind Mitarbeiter von Verdi auf dem Parkplatz des Unternehmens an der Hamburger Straße vor Ort, um die Streikenden zu begleiten. Die nötigen Formalitäten zur Abwicklung eines ordnungsgemäßen Streiks sollen am Montag, 31. Juli, ab 8 Uhr erledigt werden. Gegen 9 Uhr soll es an diesem Tag eine Streikkundgebung geben.