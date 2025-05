Das Frühlingsfest in Stendal hat einiges zu bieten. Nun gibt es für Besucher einen weiteren Höhepunkt.

Frühlingsfest in Stendal: Artisten zeigen Hochseil-Show auf dem Schützenplatz

Spektakulär: Mit Motorrädern fahren die Hochseil-Artisten „Geschwister Weisheit“ über den Schützenplatz in Stendal.

Stendal - Das Frühlingsfest auf dem Schützenplatz in Stendal ist in vollem Gange. Etwa 40 Fahrgeschäfte und Buden bieten den Gästen Spaß und Adrenalin. Nun gibt es einen weiteren Höhepunkt.

Die Hochseilartisten „Geschwister Weisheit“ werden ab dem 15. Mai täglich um 17 Uhr kostenlose Hochseilshows darbieten. Am 16. und 17. Mai wird es zusätzlich eine Vorführung um 20 Uhr geben. In einer Höhe von bis zu 60 Metern werden waghalsige Kunststücke auf Motorrädern über den Köpfen des Publikums gezeigt.

Die Hochseiltruppe feiert 2025 ihr 125. Bestehen. Es ist das zweite Mal, dass sie Stendal einen Besuch abstattet. „Damals sind wir 1998 für die Stadtwerke aufgetreten. Für ein größeres Publikum treten wir hier zum ersten Mal auf“, sagt Peter Mario Weisheit.

Die „Geschwister Weisheit“ zeigen in Stendal eine Hochseil-Show in schwindelerregnder Höhe. Foto: Leon Zeitz

Für Oberbürgermeister Bastian Sieler (parteilos) wird die Show am 16. Mai besonders spannend. Am Nachmittag wird sich zeigen, ob er den Titel „Mutigster Bürgermeister“ verdient hat, wenn er sich selbst in schwindelerregende Höhe wagt. Jens Melcher, 1. Vorsitzender des VSG Magdeburg, hat ihn herausgefordert und möchte Menschen mit einer Behinderung einen Tag auf dem Jahrmarkt spendieren, wenn sich der OB traut.

Feuerwerk nach Sonnenuntergang

Das Frühlingsfest findet bis zum 18. Mai statt und öffnet um täglich 14 Uhr. Am 16. Mai gibt es zudem nach Sonnenuntergang ein Feuerwerk zu bestaunen.

Oberbürgermeister Bastian Sieler freut sich, dass das Fest gut angenommen wird und ist dankbar für all die Sponsoren, die es erst möglich gemacht haben. Darunter die Milchwerke „Mittelelbe“ GmbH, das Autohaus Rosier, die Kreissparkasse Stendal, die Stendaler Wohnungsbaugesellschaft, die Stendaler Stadtwerke, die WBGA (Wohnungsbau-Genossenschaft „Altmark" eG) und das Johanniter-Krankenhaus.