184 Schüler, 20 Feuerwehrleute und sechs Fahrzeuge von Feuerwehr und Rettungsdienst: Brandschutzerziehung ist nicht langweilig, wie sich in der Grundschule in Welsleben gezeigt hat.

Im Rahmen der Brandschutzerziehung in der Grundschule "Juri Gagarin" in Welsleben standen auch feurige Experimente auf dem Plan.

Welsleben. - Montagmorgen, 7.40 Uhr: Der Schulhof der Grundschule „Juri Gagarin“ in Welsleben liegt still und menschenleer. In der Schule laufen derweil schon die ersten Unterrichtsstunden. In den Klassenzimmern der insgesamt neun Klassen sitzen 184 von 188 angemeldeten Schülern, während auf den Fluren kaum Bewegung herrscht.