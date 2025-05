Das ehemalige Kita-Gebäude in Süplingen ist in den vergangenen Jahren saniert und erweitert worden.

Süplingen. - Nur noch ein paar letzte Handgriffe, dann ist der neue Hort in Süplingen fertig. Leiterin Wenke Weißgerber und ihre Kolleginnen bauen zusammen mit Hausmeister Jens Reinke noch die letzten Regale auf, dekorieren Wände und richten alles fertig ein. Am Mittwoch (14. Mai 2025) dürfen dann nach sechs Jahren die Hortkinder ihr Übergangsquartier verlassen und in das frisch sanierte Hortgebäude umziehen.