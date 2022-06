Tankrabatt: Wo der Sprit in der Börde günstig ist

Endlich soll der Sprit wieder günstiger werden. Das ist zumindest das Ziel des Tankrabatts, den die Bundesregierung beschlossen hat. Doch kommt die Steuersenkung auch bei den Verbrauchern in der Börde an? Wo ist der Rabatt bereits zu spüren?

Haldensleben - Der Tankrabatt ist umstritten, dennoch sehnen sich viele Verbraucher nach ihm. Denn seit dem Ausbruch des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine sind die Kraftstoffpreise rasant in die Höhe geschossen. Ende vergangener Woche beschloss der Bundesrat nun endgültig die Steuersenkungen, die in den kommenden drei Monaten Autofahrer entlasten soll. Seit gestern gelten sie. Doch was ist davon an den Tankstellen im Landkreis Börde zu spüren?