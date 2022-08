Freizeit Tanzenlernen in Calvörde leicht gemacht

Das Lernen der klassischen Tänze ist meist nur den jungen Leuten in den Städten vergönnt, denn auf dem Land werden in der Region meist keine Kurse angeboten. Maren Gericke vom Förderverein der Sekundarschule verrät, wie Jugendliche in Calvörde Tänze von Discofox bis zum Walzer trainieren können.