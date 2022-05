Tauschtermin für Führerschein kann in Haldensleben online gebucht werden

Haldensleben - Wer zwischen 1953 und 1958 geboren ist und noch einen alten Papier-Führerschein besitzt, muss diesen in den fälschungssicheren EU-Führerschein umtauschen. Diese Frist ist eigentlich im Januar abgelaufen. Das hat in den vergangenen Wochen für erhebliche Probleme gesorgt: In den Landratsämtern, weil deren Mitarbeiter auch aufgrund der Corona-Pandemie und Personalknappheit es nicht geschafft haben, rechtzeitig alle Führerscheine umzutauschen. Und bei den Betroffenen regte sich Unmut, weil sie mitunter nicht einmal einen Termin auf dem Amt bekommen konnten und so Gefahr liefen, trotz Willens ohne gültigen Führerschein unterwegs zu sein.