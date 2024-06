Dem Tierheim in Satuelle geht der Platz aus. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Leiterin Kathrin Behrends zu kämpfen hat.

Tiere in Not benötigen mehr Unterstützung

Satuelle - Egal ob Hund oder Katze, exotische Spinne oder Ziege, Pferd oder Nager – das Tierheim in Satuelle ist jederzeit bereit, Tieren in Not zu helfen. Jetzt wird es aber eng, und das betrifft nicht nur die Räumlichkeiten der Einrichtung.

Das Tierheim beherbergt aktuell rund 150 Tiere. Jedoch gibt es nur vier Mitarbeitende. „Da stellt man nicht nur etwas Futter rein, macht ein bisschen sauber und ist wieder weg“, erklärt Kathrin Behrends, Leiterin des Tierheims. „Wir müssen mit den Tieren arbeiten. Vor allem die Beißfälle brauchen viel Zeit.“ Neben Zeitdruck sei auch der Platz ein Problem. Zwar gäbe es für Notfälle ein paar Plätze, aber das sei aktuell auch nur schwer umsetzbar.

Spenden helfen

Neben Platz- und Zeitmangel sind aber vor allem die Finanzen ein großes Problem. „Gäbe es die vielen Spenden nicht, hätten wir schon längst schließen können“, beschreibt es Behrends. Dabei geht es nicht nur um Geld-, sondern auch Sachspenden. „Es gibt viele liebe Menschen, die auch Futter und andere nützliche Sachen spenden.“

Dass ihre Einrichtung auf so viel Hilfe angewiesen ist, macht die Leiterin traurig. „Überall wird geholfen, nur bei uns nicht.“ Sie verweist unter anderem darauf, das Politiker viele verschiedene Einrichtungen besuchen. Das Tierheim würde dabei komplett vergessen werden. „Es wäre wirklich schön, wenn sich die Gemeinden und Kommunen mehr für uns einsetzen. Wir brauchen einfach, dass sie für uns ein offenes Ohr haben und auch zuhören.“

Kathrin Behrends ist den vielen Unterstützern dankbar. „Jeder Euro geht hier an die Tiere“, sagt sie und verweist auf die eigene Website „satuelle-tierheim.de“. Wer sich bei Sachspenden nicht sicher ist, was gebraucht wird, kann sich telefonisch unter 039058/3012 im Tierheim melden. „Wir machen das hier nicht für uns, sondern für die Tiere.“