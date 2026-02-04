Jellycat-Kuscheltiere feiern gerade weltweit einen großen Erfolg. Aus Gegenständen oder Essen werden plötzlich süße Kuscheltiere. Die Volksstimme hat mit einer KI Bilder erstellt, wie eine mögliche Kollektion mit Sehenswürdigkeiten aus dem Landkreis Börde aussehen könnte.

Trend-Kuscheltiere aus der Börde? Wie Wahrzeichen als Jellycats aussehen könnten

Dieses Bild wurde mit Künstlicher Intelligenz erstellt: Der Reitende Roland, ein Liliput mit vier Rädern anstelle von drei, und das Wappen des Landkreises Börde sind als Plüschtier zu sehen.

Haldensleben, Wanzleben, Oschersleben, Wolmirstedt - Plüschtiere in Form von Obst, Gemüse, Alltagsgegenständen wie Kaffeebechern oder auch einfach klassisch als Hase oder Teddybär: Das sind Jellycats. Die kleinen flauschigen Spielzeuge zeigen ihr Lächeln aktuell der ganzen Welt. Ständig werden neue Kollektionen herausgebracht, wie zur Weihnachtszeit, zum Valentinstag oder passend zum baldigen Frühlingsbeginn mit Teddybären, die einen Gärtneranzug tragen, oder mit einer Gießkanne.