Diese Chance kehrt so schnell nicht wieder: die Gemeinde Biederitz hat Geld, worüber sie nahezu frei verfügen kann. Nun erfordert es kluges Handeln.

Biederitz - Die 2,7 Millionen Euro, die der Gemeinde Biederitz nun für Investitionen zur Verfügung stehen, sind ein Segen für die sonst finanziell nicht auf Rosen gebettete Kommune. Nun liegt es in der Hand der gewählten Räte die einmalige Chance bestmöglich zu nutzen.