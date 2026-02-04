weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
Abwechslung vom Spar-Karussell Investieren statt Sparen: Diese Chance muss Biederitz klug nutzen (Kommentar)

Diese Chance kehrt so schnell nicht wieder: die Gemeinde Biederitz hat Geld, worüber sie nahezu frei verfügen kann. Nun erfordert es kluges Handeln.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 04.02.2026, 18:41
Kommentar von Volksstimme-Redakteur Willy Weyhrauch.
Kommentar von Volksstimme-Redakteur Willy Weyhrauch. Foto: Willy Weyhrauch

Biederitz - Die 2,7 Millionen Euro, die der Gemeinde Biederitz nun für Investitionen zur Verfügung stehen, sind ein Segen für die sonst finanziell nicht auf Rosen gebettete Kommune. Nun liegt es in der Hand der gewählten Räte die einmalige Chance bestmöglich zu nutzen.