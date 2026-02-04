Winter im Kreis Stendal Rutschgefahr durch Schnee und Eis: Streusalz fehlt in Tangerhütte
Winterdienst im Süden des Kreises Stendal wird wiederholt kritisiert: Vereiste Gehwege, die kaum frei zu bekommen sind, werden zum Problem.
04.02.2026, 18:30
Tangerhütte. - In der Bundeshauptstadt wird in diesem Jahr über Winterdienst und Streusalzeinsatz diskutiert. Doch wie sieht es im Kleinen aus? Seit Wochen hat der Winter Tangerhütte und Umgebung im Griff, auf den Wegen hat sich Eis gebildet. Die Verwaltung spricht von einem bundesweiten Streusalzmangel, Bürger beklagen Rutschgefahren.