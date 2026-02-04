Winterdienst im Süden des Kreises Stendal wird wiederholt kritisiert: Vereiste Gehwege, die kaum frei zu bekommen sind, werden zum Problem.

Schnee und Eis an der Schönwalder Straße in Tangerhütte. Sowohl Fußgänger als auch Autos sind dort dieser Tage sehr vorsichtig unterwegs.

Tangerhütte. - In der Bundeshauptstadt wird in diesem Jahr über Winterdienst und Streusalzeinsatz diskutiert. Doch wie sieht es im Kleinen aus? Seit Wochen hat der Winter Tangerhütte und Umgebung im Griff, auf den Wegen hat sich Eis gebildet. Die Verwaltung spricht von einem bundesweiten Streusalzmangel, Bürger beklagen Rutschgefahren.