Es geht ums Geld. Der Ausbau der Velsdorfer Straße in Calvörde hat begonnen. Doch noch immer gibt es keine Klarheit, ob es sich bei der Erneuerung der Gehwege, um eine Sanierung oder um eine Erschließung handelt.

Borde werden im ersten Bauabschnitt der Velsdorfer Straße in Calvörde gesetzt.

Calvörde - Während die Bauarbeiten an der Velsdorfer Straße in Calvörde bereits laufen, geht der Streit um Fußwegkosten in Calvörde weiter.