Haldensleben. - Gemeinsam hängen elf Schüler der Grundschule „Otto Boye“ mit Lehrerin Nicola Kutschmann und Bürgermeister Bernhard Hieber das erste Warn-Plakat in Haldensleben an einem Tempo-30-Schild in Richtung des Marktes auf. „Achtung Kinder“ steht deutlich geschrieben. Die Plakat-Aktion von Radio Brocken soll die Raser auf der Bülstringer Straße dazu bringen, auf die Grundschule aufmerksam zu werden. Er meine, dass die Lage zwischen der Schule und dem Schild optimal sei. Die Autofahrer hätten genug Zeit, um ihre Geschwindigkeit zu reduzieren. Es sei jedoch nur ein guter Anfang, erklärt Hieber. Aus diesem Grund sind weitere Schilder im Ort geplant.

