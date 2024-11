In Haldensleben muss gespart werden. Kommen jetzt Parkgebühren in der Innenstadt? Der Finanzausschuss bringt das als eine Möglichkeit ins Spiel, die Stadtkasse zu füllen.

Gebühren in Haldensleben

Aktuell kann in der Haldensleber Innenstadt kostenfrei für zwei Stunden am Stück geparkt werden. Nun wird eine kostenpflichtige Variante ins Auge gefasst.

Haldensleben. - In Haldenslebens Innenstadt ist das Parken derzeit kostenlos. Zumindest dann, wenn die Parkscheibe ordnungsgemäß im Auto liegt – und dann auch nur begrenzt auf zwei Stunden. „Vor Jahren hatten wir das mit der Parkraumbewirtschaftungszone so festgelegt“, erklärt Dezernent und Bürgermeistervize Oliver Karte. Jetzt bringt das dicke Minus in der Haushaltskasse eine neue, kostenpflichtige Idee ins Spiel.