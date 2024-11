Wegen Millionen Euro Minus Radikal Geld gekürzt: Gehen im Schloss Hundisburg bald die Lichter aus?

Das Schloss Hundisburg zählt zu den Aushängeschildern der Stadt Haldensleben. Seit der Wende wurde es umfassend saniert und bietet mehrere weithin bekannte Veranstaltungen an. Der Sparzwang im Rathaus trifft die Einrichtung in Hundisburg nun schwer.

Haldensleben. - Es ist das Aushängeschild in Haldensleben: Das Barockschloss in Hundisburg. Für die 100 Hektar Grünfläche und das Gebäude fallen aber auch jährliche Kosten an. Einsparungen von 40 Prozent bei den Betriebsmitteln haben nun die Fraktionen SPD/Linke und CDU für das deutschlandweit bekannte Touristenziel gefordert. „Wenn uns so viel Geld gestrichen wird, gehen Mitte des Jahres in Teilen der Gebäude die Lichter aus“, mahnt Schlossverwaltungsleiter Harald Blanke an. Wie geht es jetzt weiter?