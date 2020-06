Für die Hagenstraße in Haldensleben soll es neue Möbel geben. Doch wie sollen diese aussehen?

Juliane Just ist gebürtige Dresdnerin und studierte dort an der Technischen Universität Germanistik und Italianistik. Seit 2017 ist sie Reporterin bei der Volksstimme. juliane.just@volksstimme.de ›

Haldensleben l Die Hagenstraße ist Haldenslebens Herzstück. Hier reiht sich ein Geschäft ans andere, hier tummeln sich viele Menschen zum Markt, hier trifft man den ein oder anderen. Seit 1994 sieht die Hagenstraße gleich aus, nun soll ein neues Gewand her. Die Stadtverwaltung hat neue Möbel in Auftrag gegeben. Welche es werden, darüber können jetzt die Bürger der Stadt entscheiden. Auch die Volksstimme möchte wissen, welches Aussehen Sie sich, liebe Volksstimme.de-Leser, wünschen. Den Link zur Umfrage finden Sie am Ende des Artikels.

Zwei Typen zur Auswahl

Die Haldensleber können aus zwei verschiedenen Banktypen wählen. Dabei geht es zum einen um die Möblierung in der Hagenstraße selbst. Das Modell ist an die jetzige Variante angelehnt und ­schmal geschnitten. Die beiden Varianten unterscheiden sich lediglich in der Lehne. Die sogenannte Märchenbank gibt es mit und ohne Lehne. In der Mitte der Bank sind Edelstahlplatten angebracht. Dort könnten mittels Gravur Text und Grafik eines Märchens der Gebrüder Grimm angebracht werden. Sie beinhaltet einen kurzen ausgewählten Text, eine Bildabfolge mit Darstellungen zu einem Märchen und eine digitale Verknüpfung zu einem Spiel oder Rätsel.

Die zweite Bankform ist für den Postplatz und den Hagentorplatz vorgesehen. Die sogenannte Blumenkübelbank ist größer und hat mehr Platz für Bepflanzungen. Diese Bank gibt es mit zwei Sitzmöglichkeiten und einem Kübel in der Mitte (Variante 1) oder als durchgehende Sitzbank mit dem Pflanzkübel dahinter (Variante 2).

Mehr Grün für die Innenstadt

Die Bürger können ab sofort abstimmen, wie ihre Stadt aussehen soll. „Wir hoffen auf die rege Beteiligung der Haldensleber“, sagt Sabine Wendler, stellvertretende Bürgermeisterin. Die Gewinner-Variante wird definitiv auch in der Hagenstraße aufgestellt werden. Bis zum 7. Juli können sich Interessierte entweder Online an der Aktion beteiligen oder auch per Post ihre Stimme abgeben.

Doch nicht nur die Bänke in der Hagenstraße werden sich verändern, allgemein wird mehr Grün in die Innenstadt kommen. „Viele der Händler haben sich für Pflanzkübel vor ihren Läden ausgesprochen. Das werden wir umsetzen“, sagt Stadtpressesprecher Lutz Zimmermann. Außerdem sollen auf dem Postplatz Spielgeräte für Kinder installiert werden.

Hundetoiletten werden aufgestellt

Außerdem werden einige Mülleimer aufgewertet. So soll an einigen Stellen eine Kombination von Mülleimer und Hundetoilette Stellen errichtet werden, um dem Problem Hundekot entgegenzuwirken. Anleinstellen für Hunde können auf Wunsch der Händler mit vorausgesetztem Einverständnis der Hauseigentümer ebenfalls angeboten werden.

Die Bauarbeiten sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, wie der Stadtpressesprecher mitteilt. Die neue Möblierung der Innenstadt kostet 132.000 Euro. Diese werden komplett über das Programm Stadtsanierung finanziert.

Zur Umfrage:

Wie sollen die neuen Möbel für die Hagenstraße nun aussehen. Bis zum 5. Juli 2020 können Sie abstimmen. Zur Umfrage der Volksstimme geht es hier.