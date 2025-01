Es sollte ein Abend mit zum Teil hitzigen politischen Diskussionen werden. Der Kreisverband der Grünen hatte am Freitag zum Neujahrsempfang nach Haldensleben eingeladen. Neben Parteimitgliedern, Vertretern von Vereinen und Bürgerinitiativen aus dem Bördekreis und Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) war auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) dafür in die „Blechtrommel“ gekommen.

Lesen Sie auch:Grüne Sachsen-Anhalt wählen Steffi Lemke zur Spitzenkandidatin

Bodo Zeymer, Abgeordneter der Grünen im Kreistag, freute sich, dass vor allem Bürgerinitiativen den Weg nach Haldensleben gefunden hatten, auch wenn aufgrund des Wetters nicht alle dabei wären, die zuvor zugesagt hätten.

Bürgermeister Hieber: Auf das Positive achten

Hieber nutzte den Empfang, um noch einmal auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Es seien herausfordernde Monate gewesen, meinte der Bürgermeister. Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine und Fragen etwa rund um den Klimaschutz hätten sich auch in Haldensleben bemerkbar gemacht. Auch der Anschlag in Magdeburg mache ihn immer noch fassungslos. Für das kommende Jahr habe Hieber sich aber vorgenommen, mehr auf das Positive zu achten und das auch in die Gemeinschaft zu tragen.

Steffi Lemke meinte, Hieber sei mittlerweile der zweite Bürgermeister, den sie getroffen habe, der anmahnte, das Positive im Blick zu behalten. Die Bundesministerin musste sich beim Empfang einigen kritischen Nachfragen stellen. So hieß es aus dem Publikum, die Grünen ließen sich von der CDU vor sich hertreiben. „Das bestreite ich“, entgegnete Lemke.

Auch zur Nutzung von Atomenergie, zu sogenannten Ewigkeitschemikalien, den PFAS, sowie dazu, wie Kommunen ihre Finanzen wiederherstellen sollten, wurde die Grünenpolitikerin ausgefragt. Lemke warnte dabei ausdrücklich davor, verschiedene gesellschaftliche Gruppen gegeneinander auszuspielen.