Fassungslos blickt der Rottmersleber Hermann Thormeier auf die Zerstörung seiner Hände Arbeit. Silvester haben Vandalen seinen Jäger-Hochstand in der Gemarkung angesteckt.

Rottmersleben - Sein Ehrenamt als Jäger nimmt Hermann Thormeier sehr ernst. Er ist gern in der Natur unterwegs. Regelmäßig ist er auf der Pirsch, um das Wild in der Gemarkung Rottmersleben zu beobachten und damit die Bestände im Auge zu behalten. Um die 70 Hochsitze hat er deshalb in seinem Leben schon gebaut, allerdings nicht nur für sich, sondern auch für befreundete und bekannte Jäger bis Erxleben und Hörsingen.