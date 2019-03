Der 74-jährige Fahrer eines Renault Clio ist in Haldensleben leblos aus seinem Auto geborgen worden. Foto: Matthias Strauß

Ein 74-Jähriger ist in Haldensleben gegen die Treppe einer Kindertagesstätte gefahren. Rettungskräfte bargen ihn leblos aus seinem Auto.

Haldensleben l Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend in Haldensleben von Rettungskräften tot aus seinem Fahrzeug geborgen worden. Nach Auskunft eines Polizeisprechers war der Mann gegen 19.05 Uhr in seinem Renault Clio auf dem Waldring unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam.

Mit seinem Wagen prallte er gegen die Metalltreppe einer Kindertagesstätte. Herbeigerufene Rettungskräfte bargen den 74-Jährigen leblos aus seinem Auto. Versuche, ihn zu reanimieren, scheiterten.

Der Verstorbene sowie sein Fahrzeug wurden von der Staatsanwaltschaft Magdeburg beschlagnahmt. Der Mann soll zeitnah in der Rechtsmedizin untersucht werden. Dort soll auch geklärt werden, ob eventuell gesundheitliche Ursachen zu dem Unfall geführt haben.