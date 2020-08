In Eickendorf (Landkreis Börde) baute ein Betrunkener einen Unfall, anschließend randalierte er und widersetzte er sich der Polizei.

Eickendorf (vs) l Eine 31-jährige Frau informierte in der Nacht zum Freitag (7. August) die Polizei. Ein augenscheinlich stark alkoholisierter 31-jähriger Mann befinde sich gerade auf ihrem Grundstück in Eickendorf (Landkreis Börde), beschädige ihr Eigentum und wolle nicht gehen. Dies teilt die Polizei am Freitag mit.

Als die Polizei vor Ort eintraf, versuchte der Mann die Flucht zu ergreifen. In Folge einer kurzen Verfolgung konnte der Mann gestellt werden. Dies schien ihm aber überhaupt nicht zu gefallen und so weigerte er sich, seine Dokumente vorzuzeigen und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand.

Nachdem ihn die Polizisten fixieren konnten und ihm die Handfesseln anlegten, musste der Beschuldigte vom Grundstück getragen werden. Dabei konnte bei dem Beschuldigten starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Bekannt wurde unterdessen auch, dass der junge Mann zuvor mit seinem Krad von der K1135 abgekommen war und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte. Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.