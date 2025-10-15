weather bedeckt
  4. Entsorgung von Textilien: Unternehmen baut Altkleidercontainer in Haldensleben ab

In Haldensleben verschwinden 29 Altkleidercontainer. Der Betreiber hat den Vertrag mit der Stadt gekündigt. Das sind die Gründe.

Von Till Frieling 15.10.2025, 18:00
Auch die Altkleidercontainer an der Masche sollen angebaut werden. Foto: Till Frieling

Haldensleben - 29 Altkleidercontainer verschwinden aus Haldensleben. Das Betreiberunternehmen SP Textilverwertung, zu dem die Container gehörten, ziehe sich aus dem Altkleidergeschäft in der Stadt zurück, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Container werden jetzt abgebaut.