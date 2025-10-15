weather bedeckt
Plötzlich war der kleine Friseur in der Damaschkestraße zu und ebenso überraschend gibt es jetzt einen Neustart. Wer sich das traut?

Von Gudrun Billowie 15.10.2025, 20:00
Aus Chatterbox wird der Friseur „Style 211“: Sandra Gajewski und Donna Besser machen die Haare schön, Inhaber ist Stefan Schiller.
Aus Chatterbox wird der Friseur „Style 211“: Sandra Gajewski und Donna Besser machen die Haare schön, Inhaber ist Stefan Schiller. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Plötzlich hängen goldene und schwarze Luftballons über dem kleinen Salon in der Damaschkestraße. Startet ein neues Geschäft? Vor kurzem gab es dort den Friseur „Chatterbox“. Der war überraschen geschlossen worden, nachdem sich Friseurmeister Torsten Rack beruflich umorientiert hatte. Ebenso überraschend startet dort nun ein neues Frisiergeschäft.