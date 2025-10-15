Aus der Chatterbox wird Style 211 Friseur startet in Wolmirstedt neu durch
Plötzlich war der kleine Friseur in der Damaschkestraße zu und ebenso überraschend gibt es jetzt einen Neustart. Wer sich das traut?
15.10.2025, 20:00
Wolmirstedt. - Plötzlich hängen goldene und schwarze Luftballons über dem kleinen Salon in der Damaschkestraße. Startet ein neues Geschäft? Vor kurzem gab es dort den Friseur „Chatterbox“. Der war überraschen geschlossen worden, nachdem sich Friseurmeister Torsten Rack beruflich umorientiert hatte. Ebenso überraschend startet dort nun ein neues Frisiergeschäft.