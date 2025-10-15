Die Domgemeinde Havelberg-Nitzow lädt alljährlich zum Suppen-Essen ein. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Volksstimme hat gefragt, was eine gute Suppe auszeichnet.

Wie der Erntedank in Havelberg auf den Teller kommt

Erntedank wurde in Nitzow in der Kirche mit einer Suppenverkostung gefeiert. Familie Jacobs aus Köln freute sich über Hühnersuppe mit Klößchen.

Havelberg. - Dem Dank für eine gute Ernte werden alljährlich im Herbst in den Kirchen im Landkreis Stendal Schmuck und Gaben gewidmet. Die evangelische Domgemeinde Havelberg-Nitzow verknüpft die Tradition, Erntedank zu feiern, mit einem Suppen-Essen in der Kirche. Darum gibt es das nur an diesem Tag.