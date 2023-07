Der Sommer ist noch lange nicht vorbei, genauso wenig, wie die Urlaubssaison. Was sind die beliebtesten Reiseziele in diesem Jahr? Zwei Mitarbeiterinnen aus dem Reisebüro Vetter Touristik in Haldensleben berichten über ihre Erfahrungen. Und erklären, warum Last-Minute in diesem Jahr kaum billiger ist. Mehr im Video.

Haldensleben - Die Reisesaison ist noch in vollem Gang – und wer jetzt noch keinen Sommerurlaub gebucht hat, hofft sicher auf das ein oder andere billige Last-Minute-Angebot. Doch laut den Mitarbeiterinnen vom Reisebüro Vetter Touristik in Haldensleben sollten die Hoffnungen an dieser Stelle nicht zu groß sein. Doch sie kennen zahlreiche andere Ziele, die aktuell besonders beliebt sind.

„Die Klassiker wie Reisen in die Türkei sind noch immer extrem beliebt“, sagt Melanie Tornow. „Genau wie zum Beispiel die Kanaren. Ich würde sagen, dass Griechenland in diesem Jahr einen Aufschwung erlebt, obwohl es schon immer beliebt war. Dieses Jahr haben wir gefühlt aber doch merklich mehr Buchungen.“ Ein Reiseziel, welches sonst immer beliebt und gut gebucht war, hätte jedoch spürbar nachgelassen. „Bulgarien ist in dieser Saison nicht so gefragt. Die haben preislich aber auch sehr angezogen. Und Mexiko ist verhaltener geworden, wegen der vielen Nachrichten über Bandenkriminalität.“

Im Video: Welche Reiseziele werden in Haldensleben besonders nachgefragt - und welche nicht?

Video: Urlaubsziele: Wohin wollen die Menschen in Haldensleben? (Kamera: Kaya Krahn, Schnitt: Bernd Stiasny)

Diese Saison würde vor allem das Ende der Corona-Pandemie deutlich werden. Hätten die Leute in den vergangenen Jahren eher kurzfristig gebucht und eher auf Flugreisen verzichtet, sei aktuell genau das Gegenteil zu spüren. „Es wirkt, als hätten sich die Leute all das Besondere, die großen Reisen, aufgespart und wollen sie nun machen“, sagt Tornow. Ihre Kollegin Helvi Volkmann fügt hinzu: „Was auch toll ist, ist, dass die Leute wieder früher buchen. Wir hatten in diesem Jahr wieder so viele Buchungen im Januar, der klassische Buchungsmonat, und das ging bis weit in den Februar.“

Ende der Pandemie bringt Reiseaufschwung

In dieser ersten richtigen Nach-Corona-Saison seien vor allem Fern- und Rundreisen beliebt. „Etwa nach Tansania, Südafrika, die Kombination Dubai mit den Malediven, die Kanaren und Reisen in die Karibik“, sagt die Reiseexpertin Melanie Tornow. Und auch ungewöhnlichere Ziele würden immer mehr gebucht – etwa Jordanien, Botswana und Namibia. „Und die Rundreisen haben zugenommen, zum Beispiel in Island, das ist gestiegen, oder was auch total im Kommen ist in Oman.“ Die Rundreisen würden in dieser Saison im Schnitt auch etwas länger dauern, als in den Vorjahren. „Bei dem Rest ist es gleich geblieben, zehn bis elf Tage sind so der Standard, den die Leute buchen. “

Etwas, was die beiden Mitarbeiterinnen vom Reisebüro freut: „Es wird wieder viel mehr pauschal gebucht, Gott sei Dank“, sagt Helvi Volkmann. Nicht nur ein Vorteil für das Reisebüro, sondern auch für die Kunden. „Wenn zum Beispiel wieder irgendwo gestreikt wird, da kann man schauen, ob man die Anreise für einen anderen Tag wählt, oder ein anderes Ziel“, sagt Tornow. „Und natürlich können die Kunden in so einem Fall auch kostenlos zurücktreten, aber die meisten wollen schon gerne trotzdem wegfahren, einfach, weil man sich ja auch drauf eingestellt hat.“

Melanie Tornow und Helvi Volkmann vom Reisebüro Vetter Touristik. Sie geben Tipps, welche Reiseziele dieses Jahr von Haldensleben aus besonders beliebt sind und erklären, warum sich Last-Minute in dieser Saison nicht lohnt. Foto: Kaya Krahn

Und was sind die besten Reisetipps für Familien aus Haldensleben? „Ich würde sagen, die Klassiker, also Türkei, Griechenland, Ägypten. Das war jetzt auch alles in den Pfingstferien so gut gebucht, der Wahnsinn. Und auch unglaublich beliebt in diesem Jahr: Disneyland Paris. Das wurde richtig viel, überdurchschnittlich viel, gebucht.“ Ein weiterer beliebter Reiseort für Familien: London. Allerdings weder mit Auto, Zug noch Flugzeug, sondern mit dem Bus. „Es gibt eine Harry Potter Busreise nach London, die ist auch sehr beliebt und wurde in den Pfingstferien richtig viel gebucht.“ In Bezug auf Busreisen seien aktuell neben London vor allem die polnische Ostsee, Italien und Kroatien beliebt.

Wer aktuell allerdings auf billige Last-Minute-Angebote warte, sollte da nicht zu viel Hoffnung reinstecken – weder bei Pauschal-, Bus- noch Rundreisen. „Die Nachfrage ist so groß, dass die Anbieter nicht mehr wirklich mit dem Preis runtergehen, um ihre Plätze loszuwerden. Sie werden so oder so nachgefragt, viele Hotels sind schlicht für ganze Monate ausgebucht. Der einzige Vorteil, den es in dieser Saison bietet, Last-Minute zu buchen, ist, dass es kurzfristig ist“, erklärt Melanie Tornow.

Flusskreuzfahrt mit Hund nach Holland

Bei einer Reise mit Hund haben die Zwei auch noch gute Tipps. „Also in der Regel ist ein Ferienhaus mit Hund natürlich entspannter. Genau wie Autoreisen. Die wenigsten wollen ihrem Hund eine Reise im Flugzeugfrachtraum zumuten. Aber es gibt einen Anbieter, 1aVista, die bieten zum Beispiel Flussreisen mit Hund an. Da hatten sie letztes Jahr sogar einen eigenen Prospekt für, aktuell kann man es im Internet nachschauen. Die fahren meist in Richtung Holland.“ Es gibt mehrere Routen, einige führen auch entlang der Mosel oder in die Boddenregion an der Ostsee.

Ein Vorteil bei der Buchung übers Reisebüro: Es gibt Reisemöglichkeiten, an die Otto-Normal-Verbraucher nicht kommt. „Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass unsere Kunden von Leipzig nach Nord-Finnland fliegen können. Die Route gibt es sonst nicht von Leipzig aus.“

Außerdem gibt es im Falle von Unwettern am Reiseort mehr Möglichkeiten, die Gäste komfortabel zu versorgen. „Wir hatten zum Beispiel Gäste auf Madeira, die da beim Unwetter festsaßen und dann aber vom Veranstalter vor Ort eine kostenlose Unterkunft bekommen haben und gut verpflegt waren. Die, die alles einzeln gebucht hatten, saßen dann am Flughafen fest für zwei Tage. Sie haben zwar Schlafsäcke bekommen, aber so richtig komfortabel ist das ja auch nicht“, sagt Helvi Volkmann.