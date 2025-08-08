Am Haldensleber Naturerlebnispfad haben Unbekannte einen überdachten Rastplatz massiv beschädigt. Die Stadt spricht von sinnlosem Vandalismus und sieht noch weitere Probleme im Umfeld.

Die Tischplatte der noch recht neuen Raststelle am Ohre-Biotop ist mit tiefen Brandspuren übersät.

Haldensleben. - Am Biotop in der Nähe des Birkenwegs, direkt am Naturerlebnispfad, stehen mehrere Sitzgelegenheiten. Darunter Bänke sowie ein überdachter Rastplatz. Genau dieser wurde jetzt Opfer von Randalierern. Neben Graffiti sind mehrere Brandspuren im Holz des Tisches zu sehen. Sie sind nicht nur vom Umfang her groß, sondern auch tief. Wie genau sie entstanden sind, ist bisher unklar.