Das cbo, den Lappwald, die Börde – bei der letzten Wanderung des Kirchenkreises in diesem Jahr konnten die Teilnehmer all diese Landschaften auf ihrem Spaziergang hinauf auf den Alleringersleber Berg erleben.

Bartensleben - „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Diese Worte aus dem 31. Psalm galten als Motto für das erste Viertel der diesjährigen Abschlusswanderung der Aktion „Wanderungen zu den verborgenen Schätzen unseres Kirchenkreises“. So war es bei der Andacht zum Wanderauftakt in der voll besetzten Klein Bartensleber Kirche verkündet worden.

Mehr als 50 Wanderfreunde aus allen Regionen des Kirchenkreises Haldensleben-Wolmirstedt hatten sich aufgemacht, um noch ein Mal bei schönstem Herbstsonnenschein die Bartensleber Feldmark zu durchstreifen.

Der Fünf-Kilometer-Rundweg führte zwar „nur“ über freies Feld auf die Hochfläche des Alleringersleber Berges, belohnte das Auge aber mit eindrucksvollen Ausblicken über das Allertal, den Lappwald, den Erxleber/Bartensleber Forst und das malerisch am Silbertal gelegene Klein Bartensleben.

Kleine Wunder im Boden

Besonders der nächste Erzähl-Halt an der großen Esche hatte da Einiges zu bieten. Dieser zweiten Wanderetappe waren ebenfalls Worte aus dem 31. Psalm vorangestellt: „Meine Zeit steht in deinen Händen“.

„Hier wurden einige der kleinen Wunder vorgestellt, die unbemerkt im Boden zu unseren Füßen unvorstellbare Zeiträume überdauert haben“, berichtete der Bartensleber Bodo Müller, der die Wanderleitung dieser letzten Wanderung 2023 innehatte. Nur ein paar hundert Meter weiter hätte sich der Blick in die Weiten der Börde geöffnet, wo es noch „eine Vielzahl von Wanderzielen für die kommenden Jahre gibt“.

An dieser Stelle kletterte Wiebke Sierig aus Rätzlingen auf einen malerisch mit Knöterich bewachsenen Hochstand und schoss das recht beeindruckende Gruppenfoto der Wanderfreunde.

Der Riese von den Ziesebergen

Von da an ging es bergab. Allerdings gab es immer wieder mal einen kurzen Halt, um an Heimatgeschichtliches zu erinnern, so Bodo Müller. Des heute unvorstellbaren Zeitaufwands, der in der Jungsteinzeit nötig war, um ein Feuersteinbeil zu schleifen und zu polieren, oder der Tatsache, dass ohne Metallgeräte eine über 20 Hektar große dreifache Kreisgrabenanlage in den Kalksteinboden graben worden war, wurde gedacht.

Beides und vieles mehr hat die Region zu bieten. „Die Aufmerksamkeit, die jedem Thema entgegengebracht wurde, war für mich als Guide ein großes Geschenk“, freute sich der Wanderchef dieser Tour, der sich sehr gut darauf vorbereitet hatte.

Bei den Ziesebergen angekommen, die der Sage nach aus dem Stiefelinhalt des Riesen stammen, der die Klein Bartensleber Kirche einst brachte, wurde das letzte Motto aus dem Prediger Salomo zitiert: „… denn ein jeder Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes!“

Schätze werden auch 2024 wieder entdeckt

Dieser deutliche Hinweis auf die Kaffeetafel spornte die Wanderschar zum Abstieg ins Silbertal an, und nur wenig später fiel die fröhlich gestimmte Gruppe in Müllers Hof und Garten ein, um dem sagenhaften Kuchenbuffet die Ehre zu geben.

Hier wurde die Gemeinschaft noch durch etliche Helfer, die ihrer Tagesaufgabe wegen auf das Wandern verzichten mussten, verstärkt. Bei Kaffee oder einem Glas Rotwein klang der Nachmittag mit lebhaften Gesprächen und Lachen aus.

Dass Vertreter der Kirchgemeinde Eimersleben für den kommenden Mai einen Wandertag mit allem drum und dran in Planung haben, macht bereits jetzt Vorfreude auf das nächste Jahr und die Fortsetzung einer wunderbaren Tradition, resümierte Bodo Müller mit einem Blick auf das kommende Wanderjahr 2024 und die Schätze im Kirchenkreis Haldensleben-Wolmirstedt.