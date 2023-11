Geschäfte, Tankstellen, eine Fleischerei und auch eine Post-Filiale in Haldensleben haben verkürzte Öffnungszeiten. Der Grund ist akuter Personalmangel. Das Problem ist kaum zu lösen. Wie die neuen Zeiten sind.

Verkürzte Öffnungszeiten in Haldensleben: Wann Post, „Nah&Gut" und Tankstellen noch offen sind

In vielen Geschäften, Tankstellen und einer Post-Filiale in Haldensleben herrschen verkürzte Öffnungszeiten. Grund ist Personalmangel.

Haldensleben - „Achtung – Ab sofort geänderte Öffnungszeiten“ ist an der Tür der Post-Partnerfiliale des Edeka-Marktes in der Hagenpassage in Haldensleben zu lesen. Sie ist neuerdings von 8 bis 12 Uhr und nach einer Pause noch einmal von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Grund sei Personalmangel, erläutert Christin Strauch als Leiterin des Edeka-Marktes Hoffmann, der die Post-Filiale personell bestücken muss.