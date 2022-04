Volkssolidarität Haldensleben hilft bei Online-Abfallkalender

Haldensleben - Der Kommunalservice Landkreis Börde AöR, der für die Abfallentsorgung zuständig ist, möchte etwas Gutes für die Umwelt tun - und dabei Geld sparen. Deswegen wird der Abfallkalender ab diesem Jahr nur noch online oder per App für das Mobiltelefon anstatt gedruckt bereitgestellt. Das kommt nicht überall gut an - ältere Menschen könnten dabei vergessen werden, so die Befürchtung einiger Volksstimme-Leser. Damit das nicht passiert, gibt es in Haldensleben Unterstützung.