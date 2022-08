Volksstimme-Serie: Erster Teil zur Entstehung der Kulturfabrik

Die Volksstimme widmet sich in einer sechsteiligen Serie den Gebäuden und Orten in Haldensleben, die von 30 Jahre Stadtsanierung mit am meisten profitiert haben. Den Auftakt macht die Kulturfabrik. Denn dort hat sich seit den 1990er Jahren einiges verändert.

Haldensleben - Filmvorführungen, Ausstellungen, Lesungen – für all das gibt es Raum in der Kulturfabrik in Haldensleben. Dass das heute so ist, verdankt das Gebäude der Stadtsanierung, in deren Rahmen der Backsteinbau von einer keramischen Fabrik zu einer Kulturinstitution wurde. Der Weg dorthin barg mitunter auch Schwierigkeiten, wie Bauamtsleiter Holger Waldmann berichtet.