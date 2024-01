Getreu dem Motto „Gegeneinander spielen, miteinander feiern!“ wird in Calvörde Volleyball gespielt. 220 Freizeitsportler kämpfen um den Sieg. Doch wer bekommt am Ende den Pokal?

Über den Siegerpokal freut sich das Volleyball-Team I aus Gardelegen. Verlierer hat es beim Turnier in Calvörde nicht gegeben, denn wohl alle Frauen, Männer und Jugendliche hatten sichtlich Spaß bei der Balljagd am Netz.

Calvörde. - Spielspaß im Team erleben, statt allein zuhause auf der Couch Sportschauen. 220 kleine und große Freizeitsportler aus der Region sind zum zweitägigen Volleyballturnier nach Calvörde gereist, um dort ihre Sportschuhe zu schnüren und dem Ball am Netz nach zu hechten.

„Es ist toll, dass ihr uns die Treue haltet. Ich sehe so viele bekannte und einige neue Gesichter“, sagt Björn Boßmann bei der Begrüßung der Teams in der Sporthalle. Er ist der Abteilungsleiter der löwenstarken Calvörder Volleyballer, die zur Sportgemeinschaft (SG) Calvörde zählen.

Grünes Licht hatte es zum Turnier von der Gemeinde Calvörde gegeben. Calvördes Bürgermeister Hubertus Nitzschke ist begeistert vom Elan der Organisatoren, die es immer wieder schaffen, so viele Frauen, Männer und Kinder ans Volleyballnetz zu holen.

Der Hallenfußboden wurde erst vor kurzem Dank der Förderung aus dem Sportstätten-Programm des Landes Sachsen-Anhalt und einer finanziellen Unterstützung von Lotto Toto erneuert. 8.265 Euro und damit die Hälfte der Gesamtkosten hatte das Land bewilligt. Geld gab es auch unter dem Motto „Sporttage sind Feiertage“ aus dem Förderprogramm des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Zu den Sponsoren zählten auch die Avacon und der Sondermaschinenbau Calvörde.

Die Mehrzweckhalle ist Anlaufstelle für mehr als 200 Vereinsmitglieder, die vorwiegend in den Sportarten Fußball, Volleyball, Tischtennis, Badminton und Turnen aktiv sind. Die Sportstätte wird auch durch die Sekundarschule der Gemeinde genutzt. Demnächst dient die Halle wieder als Veranstaltungsort für zwei Shows des Calvörder Karnevalsclubs.

Gemeinde hofft auf Förderung

Die Kommune plant nun über eine Förderung der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) „Flechtinger Höhenzug und Drömling“, die Bedingungen in der Halle mit einem Anbau zu verbessern. „Details zum Anbau dazu wollen wir noch im Gemeinderat mit den Verantwortlichen der SG besprechen“, betont Nitzschke.

Etwa 100 Frauen, Männer und Jugendliche spielen am ersten Turniertag in zwölf Mannschaften gegeneinander. „Besonders begrüßt werden die neuen Mannschaften, das Team von der Sportgemeinschaft Velsdorf/Mannhausen sowie die ,Schmetterlinge’ aus Wolfsburg, die beide zum ersten Mal am Calvörder Volleyballturnier teilnehmen“, erklärt Boßmann. Dabei sind auch wieder Mannschaften aus Walbeck, Rätzlingen, Oebisfelde, das „Team Förster“, die „Mädchenbande“, die „Stiftung Netztest“ und zwei Teams aus Gardelegen. In zwei Gruppen wird die Vorrunde gespielt. Die „Mädchenbande“ und das Team Gardelegen I sichern sich ohne Niederlage den Gruppensieg. Aus organisatorischen Gründen wird auf eine Zwischenrunde verzichtet und nach der Gruppenphase gleich die Platzierungen ausgespielt. Dabei bestreiten die Gruppenersten das Finale. Zum Schluss macht ein einziger Punkt den Unterschied aus. Die Volleyballer aus Gardelegen sichern sich – inzwischen zum vierten Mal in Folge - den Sieg.

Platzierungen

1. Platz: Mannschaft vom Sportverein Gardelegen I

2. „Mädchenbande“; ein gemischtes Team aus mehreren Mannschaften

3. Stiftung Netztest

4. Team Calvörde 1

5. Sportverein Gardelegen II

6. „Schmetterlinge“ Wolfsburg

7. Team Förster

8. Mannschaft Calvörde II

9. Sportverein Oebisfelde

10. Sportgemeinschaft Velsdorf/Mannhausen

11. Team Walbeck

12. Mannschaft Rätzlingen

Ein Dank geht an die Senioren und Junioren der Abteilung Volleyball der SG Calvörde für die Unterstützung beim Catering. Mit Brötchen, Kuchen, Salat, Getränke, Würstchen und Hot Dogs stärken sich die Freizeitsportler. „Ein Lob geht an alle Unterstützer. Es ist ein fantastisches Turnierwochenende“, zieht Boßmann Bilanz, denn am Tag darauf spielen 120 Kinder und Jugendliche zum Leistungsvergleich Volleyball. Dort dürfen nur maximal 18-Jährige antreten. „Wir suchen noch Spieler. Männer und Frauen sowie Kinder ab dem zehnten Lebensjahr sind willkommen“, sagt der Abteilungsleiter.