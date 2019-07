Frauen und Männer in 13 Teams der Region hatten Spaß beim Volleyballturnier in Kathendorf. Foto: Ulrich Ueckert

Spannung, nassgeschwitzte Körper und Spielspaß haben Kathendorfer und ihre Gäste bei einem Volksfest mit Turnier erlebt.

Kathendorf l Ein Hauch von Strandurlaub wehte über den Sportplatz in Kathendorf. Das dreitägige Volks- und Feuerwehrfest begann mit einem Volleyballturnier. Während einige Gäste nur mit einem Glas Gerstensaft das Wochenende genießen wollten, entschied sich die Mehrheit dafür, sportlich elegant um Punkte zu kämpfen und am Netz zu schwitzen.

Volleyballturnier als Auftakt

Ralf Behrens und Benno Röhl hatten die Regie der Spiele übernommen, während Ramona Burda und Hans Martin Meier als Schiedsrichter pfiffen. „Mitmachen kann hier jeder, der ab und zu den Ball trifft“, verriet das oberste Kampfgericht schmunzelnd. Eigentlich gibt es für die Sieger eine glänzende Trophäe. Doch der Wanderpokal ging bei den Gewinnern vom letzten Jahr zu Bruch. Das Missgeschick wurde erst kurz vor Anpfiff gemeldet. „Es gibt also heute keinen Pokal – nächstes Jahr gibt es einen neuen“, verkündete Behrens.

Als Ersatz lockten einige alkoholische Getränke als Siegerprämie. Trotzdem – oder gerade deshalb – kämpften ehrgeizig die Frauen und Männer, die mehr oder weniger erfolgreich den Ball über das Netz pritschten. Die Teams waren kreativ in der Namensfindung. So kämpften zum Beispiel das Team „Speerspitze“ gegen die "Bärenbande". Am Ende siegte das Team „Förster“. Auf den zweiten Platz kämpften sich die "Zweitakt-Crew" und die Mannschaft „El Mariachi“. Wegen der eingebrochenen Dunkelheit konnte der dritte Platz nicht ausgespielt werden.