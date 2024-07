Die Magdeburger Straße in Haldensleben ist schon über einen Monat gesperrt. Sie sei aufgrund der Baustelle für das neue Rolandhaus nötig. Doch stimmt das überhaupt? Bürger beschweren sich nun massiv.

Bauarbeiten in Haldensleben

Weil an der Magdeburger Straße in Haldensleben ein neues Haus - das Rolandhaus - gebaut wird, ist die Straße schon seit einigen Wochen voll gesperrt. Das ärgert viele Verkehrsteilnehmer, denn für sie war der Grund der Sperrung nicht ersichtlich.

Haldensleben. - Die Magdeburger Straße in Haldensleben ist seit dem 24. Juni voll gesperrt. Grund ist der Bau des zukünftigen Rolandhauses. Wie der Bauherr, die Konsum Optimal-Kauf eG, mitteilt, sei die Sperrung notwendig, um Platz für große Kräne und schwere Lastwagen zu schaffen. Doch weder Kräne noch andere schwere Maschinen, für die Platz benötigt wurde, seien während der bereits einen Monat währenden Sperrung nahe der Baustelle gesichtet worden, beschwert sich ein Volksstimme-Leser am Telefon. „War es wirklich nötig, die Straße schon so früh zu sperren oder hätte man das nicht erst später machen können?“, fragt der Mann.