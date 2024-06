Der Bau des neuen Rolandhauses an der Magdeburger Straße in Haldensleben startet. Dafür ist eine Vollsperrung nötig. Einige Straßenverkehrsregelungen werden komplett außer Kraft gesetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Haldensleben. - Für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer in Haldensleben wird es demnächst wieder Einschränkungen in der Innenstadt geben. Und die haben es in sich. Grund ist der Zeitraum: Etwa ein Jahr soll für den Bau des neuen Rolandhauses an der Stelle des früheren Roland-Kaufhauses die Magdeburger Straße voll gesperrt werden.